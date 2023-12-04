إليك 6 قواعد للإسعافات الأولية الأساسية لإنقاذ مصابي حوادث الطرق

الوكيل الإخباري - يصاب في كل سنة وعلى مستوى العالم بين 20 و50 مليون شخص بجروح أو إعاقة، ويموت 1.35 مليون شخص نتيجة حوادث الطرقات. لكن، يمكن الحفاظ على حياة المصابين، والتقليل من خطورة الإصابات من خلال تقديم الإسعافات الأولية.

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فما هي قواعد الإسعافات الأولية الأساسية لإنقاذ المصابين؟

1- يجب الإسراع في نقل المصاب خارج السيارة، حتى يتمكن من التنفس بصورة أفضل، مع ضرورة توخي الحذر عند حمله، منعًا لتفاقم كسور العظام لديه.



2- لا بد من إيقاف النزيف لدى المصاب، عن طريق ربط المنطقة التي تعلو موضع الإصابة بقطعة قماش نظيفة، وإذا لم يكن فاقدًا للوعي، يمكن تقديم السوائل له، لتعويض الدماء التي فقدها جسده.



3- إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، من الضروري عمل شق حنجري له بواسطة أشخاص مدربين على ذلك، حتى لا يتعرض للاختناق.



4- تغطية الجروح التي تعرض لها المصاب بالشاش الطبي، بعد تنظيفها جيدًا في البداية بالمواد المطهرة، مثل الكحول، لحمايته من الإصابة بالعدوى.



5- إعطاء المصاب الأدوية المسكنة، إذا كان لا يستطيع تحمل الآلام الناتجة عن الجروح أو الكسور.



6- عند الاتصال بالإسعاف، ينبغي إبلاغهم بتفاصيل الحادث بشكل دقيق وطبيعة الإصابات، حتى يكون المسعفون على أتم الاستعداد للتعامل مع المصابين، مثل إحضار جهاز تنفس صناعي، إذا كان المصاب يعاني من ضيق التنفس.

الكونسلتو

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