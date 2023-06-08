الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

نائب الملك يرعى تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية - صور

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

مجلس التعليم العالي يُنسب بتعيين رؤساء ثلاث جامعات رسمية- اسماء

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

الخميس، 08-06-2023 03:54 م

إياكم وهذه الأحذية الثلاثة.. خبير يحذر !

shoes-newpic


الوكيل الإخباري- هل تعلمون أن الحذاء قد يكون مصدر مشاكل القدمين لديكم؟

اضافة اعلان


فقد حذر طبيب الأقدام بول ماكولاي، المقيم في سنغافورة، من 3 أحذية قال إنه لن يستخدمها أبداً، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


1- الشبشب
وكشف الخبير على تيك توك، أنه عندما تضع قدمك من خلال الحلقات، عليك الإمساك بالحذاء مما يمكن أن يتسبب في "مشية المخلب"، موضحاً أن "هذا يحدث عندما تنحني المفاصل في إصبع القدم مثل المخلب وتصبح غير مرنة".
كما أضاف أن الإمساك المستمر بأصابع القدم بسبب ارتداء الشبشب، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوتار، لافتاً إلى أنه عندما يتضخم الوتر ويلتهب يسبب الألم والتصلب.

وأردف: "أيضاً عندما تمشي في الشارع مرتدياً الشبشب، من السهل جداً التعثر والسقوط"، مشدداً على أن الشبشب لا يقدم أي دعم لقدميك.

كذلك بيّن أن ضعف الدعم للكعب وقوس القدم يمكن أن يؤدي إلى ألم وتورم القدمين ويسبب مشاكل في الوركين والركبتين.


2- الكعب العالي
من المعروف أن الكعوب العالية ليست الأحذية الأكثر راحة. لكنها قد لا تسبب إزعاجاً مؤقتاً فقد.


ونصح ماكولاي بعدم ارتدائها بسبب خطر الإصابة، غير أنه قال: "لا أريد أن أكره كل الكعب لأن الكعب الذي يبلغ طوله 1,5 بوصة لا بأس به بالنسبة لمعظم الناس".

فيما استطرد أن الدراسات أظهرت أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يزيد من مخاطر الإصابات وآلام العضلات والعظام والوَكَعة (Bunion) أي البروز العظمي في القدم، أو إبهام القدم الأروح وهو نتوء عظمي مؤلم، وعادة ما ينشأ تدريجياً عند قاعدة مفصل الإبهام، مؤدياً إلى انحناء أصبع الإبهام.


وبحسب الخبراء، فإن أولئك الذين لديهم إصبع ضيق مدبب يجبرون القدم على اتخاذ شكل غير طبيعي على شكل حرف V، مما قد يتسبب في حدوث تشوهات بمرور الوقت.


3- بعض الأحذية الرياضية
قال ماكولاي إن بعض الأحذية الرياضية يمكن أن تضغط على الأصابع وتسبب مشاكل، مثل الأورام العصبية.


والأورام العصبية عبارة عن سماكة للأنسجة حول أحد الأعصاب في القدم المهيجة أو التالفة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201710060320502050

طريقة سريعة ودقيقة لتشخيص النوبة القلبية

47-132050-causes-abdominal-swelling-treatment_700x400

4 أسباب لانتفاخ المعدة

image

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟

464

في اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ .. اليك طرق الوقاية !

29

دراسة : انخفاض الوزن عند الولادة لا يرتبط بخطر كسور العظام

212156

ضرر غير متوقع لتناول البيض !

أخبار متعلقة
493113

على عكس المتوقع .. خبيرة تكشف مضار الاطعمة قليلة الدسم

shutterstock_563709478-730x438

تحذير من الحمّام البارد "غير المفيد" أثناء الطقس الحار

3-exercises-that-prevent-osteoporosis-600

تمرين يساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم

2019_10_7_20_54_35_797

6 علامات تحذيرية مبكرة لمعاناة الجسم من الجفاف..ما هي؟

photo-1496664444929-8c75efb9546f

طريقة ناجعة لحماية الظهر والعين عند العمل من المنزلي

2020_6_19_21_25_14_576

طعم غريب.. 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة