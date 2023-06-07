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الأربعاء، 07-06-2023 03:10 م

على عكس المتوقع .. خبيرة تكشف مضار الاطعمة قليلة الدسم

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الوكيل الإخباري-  أعلنت الدكتورة آنا كريفوشييفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التعذية الروسية، أن تناول المنتجات الغذائية الخالية من الدسم يمكن ان يلحق الضرر بالصحة.

وتشير الخبيرة إلى أنه لا حاجة للإكثار من تناول المنتجات الغذائية الخالية من الدسم، لأن المنتجين غالبا ما يستخدمون خلال عملية إنتاجها عددا كبيرا من الإضافات الضارة للجسم: السكر، النكهات، المكثفات، الصبغات ومحسنات النكهة.

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وتقول: "يجب التاكد قبل تناول المنتج الخالي من الدسم من أنه لا يحتوي على السكر أو غيره من الإضافات، وأنه فعلا يحتوي على سعرات حرارية قليلة، وكذلك يجب التحقق من الكمية التي ينصح بتناولها".


ووفقا لها، من الأفضل تناول وجبة واحدة من منتج كامل الدسم، وتجنب السعرات الحرارية الزائدة والسكر في المنتج الخالي من الدسم. كما يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة. لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة وغنية بالمواد المغذية والألياف الغذائية، ما يجعل الشخص لا يشعر بالجوع فترة طويلة.


ومن جانبها تضيف خبيرة التغذية الدكتورة أولغا لوشنيكوفا، إن تناول المنتجات الخالية من الدسم يمكن أن يؤثر في مستوى الكوليسترول في الدم. كما أن هذه المنتجات يمكن أن تسبب مشكلات في منظومة المناعة.


ووفقا لها، تساعد الدهون على تحسين مذاق وجودة الأطعمة.

 

روسيا اليوم

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