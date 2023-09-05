احتباس السوائل بالجسم- متى يشير إلى هذا المرض الخطير!

الوكيل الاخباري- يعاني البعض من احتباس في السوائل بالجسم، قد يحدث نتيجة اتباع نمط غذائي غير صحي أو مشكلة بالكلى، وفي بعض الحالات قد يكون علامة على الإصابة بقصور القلب.



احتباس السوائل بالجسم وقصور القلب

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الإصابة بقصور القلب أو أي مشكلة صحية تؤثر على عضلة القلب تتسبب في وإعاقة ضخ الدم للأعضاء، وبالتالي يصعب التخلص من السوائل في الجسم، فتترسب في الساقين أو على البطن، أو الرئة أو المخ، وغيرها من الأعضاء الحيوية وقد تشمل أعضاء الجسم بأكمله.



يمكن أن يتخذ تراكم السوائل الزائدة في الجسم أشكالًا مختلفة، بدءًا من انتفاخ البطن وتورم الكاحلين إلى الغثيان والسعال المستمر والتعب.



يميل البعض في البداية إلى تجاهل تلك المشكلات اعتقادًا أنها لا علاقة لها القلب، إلا أن احتباس السوائل أحد العلامات الرئيسية لقصور القلب.



قد يبدأ قصور القلب بإصابة ناجمة عن نوبة قلبية أو يتطور نتيجة لتلف الصمامات أو العدوى، وفي كثير من الأحيان يكون نتاج سنوات من المعاناة مع ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين.



عند الإصابة بقصور القلب يدور الدم عبر القلب والجسم بشكل أبطأ، وتكون الخلايا متعطشة للأكسجين والمواد المغذية للتعويض، يخضع القلب لسلسلة من التحولات الهيكلية، وهناك عمليات فيزيائية أخرى تلعب دورًا أيضًا. عندما تكتشف الكلى انخفاض تدفق الدم، فإنها تقوم بتنشيط الهرمونات التي تحفز الجسم على الاحتفاظ بالسوائل والصوديوم في محاولة لزيادة حجم الدم في الدورة الدموية.



أعراض تراكم السوائل بالجسم

تغير الوزن هو أول علامة على وجود مشكلة في توازن السوائل، ومع ذلك قد تظهر أعراض مثل:



-السعال.



-ضيق التنفس.



-البراز الرخو.



-الغثيان.



-الشعور بالتعب.



تراكم السوائل عملية تدريجية في الدورة الدموية الطبيعية، هناك ترشيح مستمر للسائل من الحيز داخل الأوعية إلى الأنسجة. يتم بعد ذلك تصريف أي سائل تمت تصفيته بواسطة الأوعية اللمفاوية. تتطور الوذمة المحيطية القلبية الصريحة لأن احتباس السوائل يؤدي إلى زيادة في الضغط داخل الأوعية الدموية وزيادة متناسبة في معدل الترشيح، والذي يتجاوز في النهاية قدرة الأوعية اللمفاوية على تصريف السوائل بعيدًا.



