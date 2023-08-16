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الأربعاء، 16-08-2023 10:50 م

شرب الماء بهذه الطريقة قد يسبب الوفاة

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الوكيل الاخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شرب الماء في فصل الصيف أمر في غاية الأهمية، ولكن يجب ألا تزيد أو تقل الكمية المستهلكة منه عن احتياجات الجسم.اضافة اعلان



وقال موافي إن قلة شرب الماء في الصيف من العادات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن عدم شرب ما يكفي من الماء في الصيف يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، لعدم تعويض الجسم بالسوائل التي يفقدها أثناء التعرق.

وأوضح أن أضرار قلة شرب الماء تصبح أكثر خطورة في بعض الحالات، مثل الإصابة بأمراض الكلى وتناول مدرات البول لأغراض علاجية.

وحذر موافي من الإفراط في الماء، مؤكدًا أن الأضرار الناجمة عن تناوله بكميات كبيرة لا تقل خطورة عن شرب بشكل غير كافٍ، بل قد تصل إلى حد الموت.

وكشف أن الإفراط في الماء يحدث اضطرابًا في مستويات المعادن الجسم، حيث يؤدي إلى نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم عن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى الخلل الذي يسببه للهيموجلوبين وسكر الدم.

وفي نهاية حديثه، أشار إلى أن الكمية التي يحتاجها الشخص السليم من الماء في اليوم، للحفاظ على ترطيب جسده دون لإصابة بأي أضرار، تتراوح من 3 إلى 5 لترًا.

 




 

 


 

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