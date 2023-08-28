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الإثنين، 28-08-2023 03:30 م

علامات تحذيرية.. اشرب ماء فوراً

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الوكيل الإخباري - يفقد جسمنا حوالي لترين من السوائل يومياً، ومن هنا لا بد من تعويضها بشرب حوالي 1.5 إلى 2 لتر من السوائل في اليوم، ولكن إذا احتاج الجسم للماء فإنه يصدر علامات تحذيرية يحتاج المرء على إثرها شرب الماء فوراً.

عند ولادة الإنسان يكون حوالي 80 بالمائة من جسم المولود حديثاً من الماء، ولكن مع تقدمنا في السن، ينخفض محتوى الماء في أجسامنا ليصل إلى حوالي 60 بالمائة،  وتحتوي الخلايا الدهنية على محتوى مائي أقل من خلايا الجسم الأخرى، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم كمية مياه أقل من الأشخاص النحيفين، ولدى النساء كمية مياه أقل من الرجال، كما يحتوي بعض الأعضاء على كميات كبيرة من الماء كالعينين والعضلات.

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و إذا لم نشرب ما يكفي من الماء يصبح بولنا ذو لون أصفر كثيف، وإذا تحول لونه إلى البني، فهذه علامة تحذير أكثر خطورة، وتزداد ضرورة شرب السوائل أثناء المجهود البدني والرياضة وارتفاع درجات الحرارة والحمى والقيء والإسهال.


ومن العلامات التحذيرية التي تشير إلى حاجة جسمنا إلى الماء بشكل عاجل هي الصداع والدوخة وجفاف الأغشية المخاطية في الفم والحلق وربما صعوبة البلع، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي النقص إلى الغيبوبة.


وكلما تقدمنا في العمر، قل شعورنا بالعطش. ومن هنا تأتي خطورة امتناع كبار السن عمداً عن شرب ما يكفي من الماء لخشيتهم من التبول اللاإرادي أو الاضطرار إلى الذهاب إلى المرحاض كثيراً في الليل .


كما يتعين علينا الإكثار من شرب السوائل عند تناول بعض الأدوية كمدرات البول.
وشرب خمسة لترات أو أكثر في غضون ساعات قليلة قد يعرض حياتنا للخطر؛ إذ تصبح الكلى غير قادرة على تنظيم وإخراج كمية السوائل من الجسم، ما قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى ذمة دماغية، وإلى خلخلة توازن الملح في الجسم.

 

البيان 

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