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الأربعاء، 24-01-2024 01:50 م

احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون ألم

احتشاء-عضلة-القلب-قد-يحدث-من-دون-ألم


الوكيل الإخباري - دحض الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الألم وحده يشير إلى وجود اضطرابات خطيرة في عمل القلب.

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ووفقا له، أحيانا يمكن أن يمرض القلب وقت الوفاة فقط كما يحصل في حالة الذبحة الصدرية. لذلك يجب الانتباه إلى مشكلات القلب قبل الإصابة بتصلب الشرايين والشعور بألم في الصدر.

 

ويقول: "يشير شعور الشخص بالألم، إلى أنه يعاني بالفعل من انقباضات كارثية. وهذه صرخة من القلب طلبا للمساعدة".


ولكن أحيانا لا يشعر الشخص بأي ألم حتى في حالة وجود مشكلات خطيرة بالقلب بما فيها احتشاء عضلة القلب. لأن النهايات العصبية في لحظة وقوع الحادث تفقد القدرة على إرسال الإشارة.


ويقول: "وهذا خطر جدا. لأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص يشعرون بالألم، سيطلبون المساعدة و يتصلون بسيارة إسعاف، لنقلهم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية سريعة لهم. لكنهم يموتون فجأة".


وينصح مياسنيكوف بضرورة الخضوع للفحوصات الطبية الدورية بصورة منتظمة من أجل تحديد: مستوى الغلوكوز في الدم، ارتفاع مستوى ضغط الدم، مستوى الكوليسترول بنوعيه "الجيد" و"السيئ"، ومؤشر كتلة الجسم، والتاريخ المرضي للعائلة لاستبعاد الأمراض الوراثية. لأنه في حالة وجود تغير في هذه المؤشرات تتخذ الاجراءات اللازمة لعلاجها.


روسيا اليوم

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