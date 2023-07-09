احذرها عند الشراء .. علامة في البطاطا تشير الى مادة سامة

الوكيل الإخباري- أعلن خبراء الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، أن ظهور البقع الخضراء على البطاطا يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.



ووفقا للخبراء: "تتراكم مادة السولانين السامة في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطا يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمما خطيرا"

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ويشير الخبراء، إلى أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطا حوالي سنة كاملة. ولكن مع ذلك من الأفضل تناول البطاطا الطازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول). ويجب شراء البطاطا الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء. لأن هذا يشير إلى أنها عمليا قديمة وخالية من الفيتامينات.



ووفقا لهم، يجب أن تكون قشرة البطاطا ناعمة من دون خشونة، ويفضل اختيار بطاطا متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطا الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم. والبطاطا المحتوية على نسبة عالية من النشاء تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي. ويمكن تحديد نسبة النشا في البطاطا عن طريق تقطيع البطاطا إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما. فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.



ويشير الخبراء إلى أن لون البطاطا مختلف. فمثلا البطاطا البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. ويشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.



ومن جانبها توصي الدكتورة يوليا زوتوفا أخصائية طب الأطفال بعدم إطعام الأطفال البطاطا المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.



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