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السبت، 17-06-2023 08:59 ص

احذره .. سلوك شائع أثناء الطهي يسبب مرض مميت !

طهي الطعام


الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون سبباً يجعل تناول الأطعمة المطبوخة بشكل متكرر في حرارة عالية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، حيث تبين أنها تتلف الحمض النووي في الطعام الذي يمتصه الجسم، وتسبب طفرات جينية تخلف أمراضاً منها السرطان.

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعتي ماريلاند وولاية كولورادو إن "مكونات الحمض النووي المشوّهة بالحرارة يمكن أن تمتص أثناء الهضم وتُدمَج في الحمض النووي للمستهلك. ما يؤدي مباشرة إلى تلف حمضه النووي"، وفق "نيوز مديكال".

وأجريت الدراسة على نماذج حيوانية، وخلايا في المختبر، وأشارت إلى أن من السابق لأوانه القول إن الأمر يحدث عند البشر، لكن النتائج وجدت أن التشوه في الحمض النووي يمكن أن يكون مصدراً لمخاطر وراثية.

ونبّهت النتائج إلى كمية الحمض النووي التي يتناولها الإنسان في الأطعمة، فتناول شريحة من اللحم البقري تزن 500 غرام تعني  تناول أكثر من غرام من الحمض النووي للبقرة، وعند شوي اللحوم أو طهيها على درجات حرارة عالية يتعرض الإنسان لضرر لا يُستهان به.

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