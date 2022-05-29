احذري تقبيل الرضيع.. قد يهدد حياته

الوكيل الإخباري - تقبيل الطفل الرضيع عادة شائعة ولكنها مضرة بصحة الطفل، فقد تنقل له العدوى بالأمراض، والأمر لا يتوقف عند مرض الطفل فقط، بل قد يودي بحياته نتيجة عدوى خطيرة انتقلت له بسبب قبلات البالغين.

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فقد نشرت مجلة Clutch، تقريراً طبياً أعلن فيه الأطباء أن تقبيل الطفل الرضيع قد يؤدي إلى زيادة نسبة تعرضه للإصابة بمرض سرطان المعدة، وذلك بسبب انتقال أحد أنواع البكتريا المحفزة لمرض السرطان، وخصوصاً سرطان المعدة، وهي بكتريا Helicobacter pylori والاسم الشائع لها (جرثومة المعدة)، وهي موجودة لدى 60% من البشر.



التقرير أشار إلى أن الإصابة بجرثومة المعدة ليست مميتة إذا تم علاجها في وقت مبكر، حيث تسبب الإصابة بجرثومة المعدة في البداية التهاب المعدة، أو قرحة المعدة، ولكن الإهمال في علاجها، أو العلاج الخاطئ قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، ما يزيد خطر الإصابة بمرض سرطان المعدة.



وحذر الأطباء من وجود هذه البكتريا الخطيرة في لعاب نسبة كبيرة من البالغين، الأمر الذي يشير إلى خطورة تقبيل الأطفال الرضع الذين لم تكتمل أجهزتهم المناعية بعد، حيث قد تؤدي قبلة واحدة من شخص بالغ إلى انتقال العدوى بهذه البكتريا للطفل الرضيع، مسببة له مشاكل صحية خطيرة قد تؤدي إلى إصابته بسرطان المعدة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

نواعم

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