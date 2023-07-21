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الجمعة، 21-07-2023 01:13 م

مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة.. عواقب مفاجئة قد لا تعرفها

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الوكيل الاخباري - حذر خبراء من أن مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة الواحدة يمكن أن يؤدي إلى أمراض عدة، حيث إن تلك القطع القماشية تحتفظ بالرطوبة مما يخلق بيئة مناسبة يمكن أن تنمو فيها الجراثيم.

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وقال استشاري الأمراض الجلدية فراس النعيمي لصحيفة "صن" البريطانية، إن "الالتهابات الجلدية مثل الثآليل الفيروسية وغيرها يمكن أن تنتشر من خلال استخدام المناشف المشتركة".


كما قال شامير باتل، مؤسس خدمة "شيمست فور يو" الصيدلانية في بريطانيا: "هناك العديد من البكتيريا التي يمكن أن تزدهر في مثل هذه البيئة الرطبة، مثل الإشريكية القولونية التي يمكن أن تسبب الحمى والتشنجات البطنية والإسهال".


وأضاف: "يمكن أن تؤدي أيضا لعدوى مثل المكورات العنقودية، مما يؤدي إلى التهابات الجلد وتشكل النتوءات والكتل الحمراء والقروح والبثور وتورم الجلد".


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المناشف بؤرة لفيروس الورم الحليمي، الذي يؤدي إلى ظهور ثآليل على الجلد أو الأغشية المخاطية.


وهناك أنواع تزيد على 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، بعضها يسبب الثآليل، وبعضها الآخر يمكن أن يسبب أخطارا أكبر.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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