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الإثنين، 04-09-2023 10:09 ص

احذر تقسيم حبة الدواء لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من خطورة تقسيم قرص الدواء إذا لم يكن مخصصاً لهذا الغرض، حيث قد تترتب على ذلك عواقب وخيمة تتمثل في فقدان المفعول، أو تناول جرعة زائدة أو زيادة الآثار الجانبية.

وأضافت الغرفة أن احتواء قرص الدواء على خط في منتصفه لا يعني بالضرورة إمكانية تقسيمه، حيث قد تقتصر أهمية وجود هذا الخط على تمييز الدواء عن غيره بسهولة.

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وفي حالة مواجهة صعوبة في تناول قرص الدواء بسبب حجمه الكبير، فيمكن حينئذ استشارة الطبيب أو الصيدلاني بشأن إمكانية استبداله بدواء آخر، له المفعول نفسه وبحجم أصغر.

لا لسكين المطبخ
ومن ناحية أخرى، حذرت الغرفة من تقسيم أقراص الدواء المخصصة للتقسيم بواسطة سكين المطبخ، حيث قد يتسبب ذلك في فقدان المادة الفعالة في حالة عدم التقسيم بشكل سليم وتفتت أجزاء من القرص، لذا تعد أداة تقسيم الأقراص الخيار الأنسب لتقسيم قرص الدواء.


وبشكل عام، يراعى تناول قرص الدواء المقسم على الفور، وذلك تجنباً لفقدان مفعوله.

 

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