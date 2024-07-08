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الإثنين، 08-07-2024 12:07 م

احذر حرقة المعدة المستمرة.. مؤشر للإصابة بهذه الأمراض

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن حرقة المعدة تعتبر من المتاعب الشائعة، التي تصيب الجهاز الهضمي بسبب تناول أطعمة دسمة أو حريفة، مؤكدة أنها تعتبر أمراً طبيعياً إذا حدثت من حين إلى آخر.

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إذا كانت حرقة المعدة تحدث بشكل متكرر ومستمر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، نظراً لأنها تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي، حيث تدخل محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء. وقد يؤدي الاتصال المستمر بين حمض المعدة العدواني والغشاء المخاطي الحساس المبطن للمريء إلى عواقب خطيرة مثل التهاب المريء، وضيق المريء بسبب التقرحات والندبات، والتهاب الحنجرة، وفقدان مينا الأسنان.

وفي أسوأ الأحوال، قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.

سبل العلاج

تشمل استشارة الطبيب عند ملاحظة الإصابة بحرقة المعدة بشكل متكرر ومستمر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي مثل مثبطات مضخة البروتون. بالإضافة إلى العلاج الدوائي، ينبغي تعديل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، مع الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والإقلال من تناول القهوة، والنظر في إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين والخمر.

إذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الارتجاع المريئي، يتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة لإصلاح الخلل الوظيفي في العضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء.

 

 

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