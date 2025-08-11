تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 15و 38 قرشا، والبندورة 5و 10قروش، والجزر 25و 35قرشا، والخيار 20و 35 قرشا، والزهرة 25و 50 قرشا،والليمون 70و 150قرشا، والموز البلدي 60و 90 قرشا.
