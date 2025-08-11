إدارة السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

الوكيل الإخباري- وزعت إدارة السير كمّامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية، حفاظًا على السلامة العامة، نتيجة الظروف الجوية المُغبرة المؤثرة على الأردن.

