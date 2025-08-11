الإثنين 2025-08-11 08:36 ص
 

إدارة السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

الإثنين، 11-08-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-  وزعت إدارة السير كمّامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية، حفاظًا على السلامة العامة، نتيجة الظروف الجوية المُغبرة المؤثرة على الأردن.

وكانت الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية قد أصدرت لأصحاب الأمراض التنفسية حزمة نصائح للتعامل مع الأجواء الراهنة.

وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

وقالت إن العواصف الترابية والرملية تشكل خطرًا مباشرًا على الجهاز التنفسي، وخاصةً لدى من يعانون من أمراض مزمنة مثل: الربو، وحساسية الجيوب الأنفية، والانسداد الرئوي المزمن. فعند استنشاق كميات كبيرة من الغبار، يحدث تهيّج في الأغشية المخاطية للقصبات الهوائية، مما قد يؤدي إلى انتكاسات حادّة في حالتهم الصحية المستقرة.

وأشارت إلى أنه حتى الأشخاص الأصحاء ليسوا بمنأى عن هذه التأثيرات، وقد يتسبب التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار بأعراض مثل: السعال، والعطس، واحمرار العينين.

 
 
