إدارة السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

وكانت الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية قد أصدرت لأصحاب الأمراض التنفسية حزمة نصائح للتعامل مع الأجواء الراهنة.
وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.
وقالت إن العواصف الترابية والرملية تشكل خطرًا مباشرًا على الجهاز التنفسي، وخاصةً لدى من يعانون من أمراض مزمنة مثل: الربو، وحساسية الجيوب الأنفية، والانسداد الرئوي المزمن. فعند استنشاق كميات كبيرة من الغبار، يحدث تهيّج في الأغشية المخاطية للقصبات الهوائية، مما قد يؤدي إلى انتكاسات حادّة في حالتهم الصحية المستقرة.
وأشارت إلى أنه حتى الأشخاص الأصحاء ليسوا بمنأى عن هذه التأثيرات، وقد يتسبب التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار بأعراض مثل: السعال، والعطس، واحمرار العينين.
-
أخبار متعلقة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة
-
"بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته
-
إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد انحسار موجة الغبار
-
الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار
-
فعاليات ومبادرات شبابية في محافظات المملكة
-
"تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء
-
تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد