ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9%، لتبلغ 9188 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 8466 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 20427 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 19635 شقة.



فيما بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تموز الماضي 4001 شقة، مقارنة مع 4122 في الشهر ذاته من العام الماضي وبتراجع تبلغ نسبته 3%، بينما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه الذي سجل مبيع 2338 شقة.