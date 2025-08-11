الإثنين 2025-08-11 10:39 ص
 

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 11-08-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9%، لتبلغ 9188 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 8466 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

اضافة اعلان


ووفق البيانات  بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 20427 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 19635 شقة.


فيما بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تموز الماضي 4001 شقة، مقارنة مع 4122 في الشهر ذاته من العام الماضي وبتراجع تبلغ نسبته 3%، بينما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه الذي سجل مبيع 2338 شقة.


كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام لتبلغ 6049 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت خلاله 5890 شقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

رؤ

طب وصحة نصائح هامة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الأجواء المغبرة

شعار المركز الوطني للأمن السيبراني

وظائف الأمن السيبراني يعلن عن نتائج فرز عدة وظائف

بي

منوعات شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا

سبائك ذهبية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية اعلان هام صادر عن شركة الكهرباء الأردنية

Y.M

فلسطين فلسطين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم صحفية في قطاع غزة

7تعع67ع

منوعات شبكة القتل الصامت.. كيف سمّمت نساء ناغيريف أزواجهن بهدوء لسنوات؟



 
 



الأكثر مشاهدة