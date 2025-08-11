ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 20427 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 19635 شقة.
فيما بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تموز الماضي 4001 شقة، مقارنة مع 4122 في الشهر ذاته من العام الماضي وبتراجع تبلغ نسبته 3%، بينما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه الذي سجل مبيع 2338 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام لتبلغ 6049 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت خلاله 5890 شقة.
