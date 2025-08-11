الإثنين 2025-08-11 10:38 ص
 

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي

الإثنين، 11-08-2025

الوكيل الإخباري-   واصل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية.

ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة.


وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا.

 
 
