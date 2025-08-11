الإثنين 2025-08-11 10:39 ص
 

جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند

الإثنين، 11-08-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   عثر سكان على جثة امرأة مجهولة الهوية تطفو قرب رصيف "بان ثا ياي" في إقليم فانغ نغا التايلاندي، وكانت مقيدة بسلسلة حديدية حول عنقها ومربوطة بوزنين خرسانيين في محاولة واضحة لإغراقها.

الشرطة رجّحت أن الوفاة وقعت قبل يومين من اكتشاف الجثة، وأكدت أن الأسلوب المستخدم يشير إلى جريمة قتل متعمدة بهدف إخفاء الجثة في قاع البحر. ويجري حالياً فحص بلاغات المفقودين وتحليل كاميرات المراقبة في المنطقة.


الحادثة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة أنها تشبه واقعة سابقة عُثر فيها على جثة امرأة داخل حقيبة مثقلة بالحديد في مقاطعة رايونغ، والتي لم تُعرف هويتها حتى اليوم.

 

