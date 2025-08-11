جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند

الشرطة رجّحت أن الوفاة وقعت قبل يومين من اكتشاف الجثة، وأكدت أن الأسلوب المستخدم يشير إلى جريمة قتل متعمدة بهدف إخفاء الجثة في قاع البحر. ويجري حالياً فحص بلاغات المفقودين وتحليل كاميرات المراقبة في المنطقة.
الحادثة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة أنها تشبه واقعة سابقة عُثر فيها على جثة امرأة داخل حقيبة مثقلة بالحديد في مقاطعة رايونغ، والتي لم تُعرف هويتها حتى اليوم.
