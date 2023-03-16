احذر حكة العين .. علامة على هذه الأمراض !

الوكيل الإخباري - يتعامل بعض الأشخاص مع حكة العين على أنها حالة طبيعية لا تستدعي القلق، لكنها ليست كذلك، لأنها قد تشير أحيانًا إلى الإصابة بعدد من الأمراض.





نستعرض في التقرير التالي، أمراض تكشف عنها حكة العين، وفقًا لموقعي "Healthline" و"Livestrong"



أمراض تسبب حكة العين

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1- الحساسية الموسمية



تعتبر حكة العين من الأعراض الشائعة للحساسية الموسمية، التي يزداد خطر الإصابة بها مع تغيير الفصول، نتيجة للتعرض لبعض المواد التي تحفز الجسم على إنتاج الهيستامين، مثل حبوب اللقاح والأتربة والغبار.



2- التهاب الملتحمة



مرض معدٍ، تحدث الإصابة به، عندما تنتقل عدوى بكتيرية أو فيروسية إلى العين، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، أبرزها:



- حكة العين.

- احمرار العين.

- تورم العين.

- خروج إفرازات من العين.

- الشعور بوجود شيء داخل العين



3- جفاف العين



قد تدل حكة العين على إصابتها بالجفاف، وهو مرض يمكن علاجه بسهولة عن طريق استعمال القطرات المرطبة والدموع الاصطناعية، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية وزيت الزيتون والمكسرات.



4- التهاب الجفن



يعد مرضى التهاب الجفن من الفئات الأكثر عرضة للشعور بحكة العين، ويرجع السبب إلى انسداد الغدد الدهنية الموجودة في قاعدة الرموش.



وينصح بعدم التهاون مع التهاب الجفن، لأن تركه بدون علاج قد يزيد من خطر الإصابة بالعين الوردية.



5- حساسية الطعام



في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن بعض الأطعمة قد تثير أعراض الحساسية في العين، لا سيما الحكة، التي قد يصاحبها تورم الشفاه أو الوجه أو اللسان وألم البطن والدوخة وفقدان الوعي.



6- الإكزيما



من الممكن أن تصاب الجفون أو المنطقة المحيطة بالعين بمرض الإكزيما، وتشمل أعراضها:

- حكة العين.

- احمرار العين.

- جفاف العين.

- قشور الجفون.



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