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الأحد، 05-03-2023 04:18 م

4 مشروبات لعلاج النحافة وزيادة الوزن

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من النحافة، التي تزيد من خطورة الإصابة بالأمراض على الجسم، حيث تتسبب في هشاشة العظام وغيرها من الأمراض، لذا يوصي خبراء التغذية بضرورة اتباع نمط حياة صحي بما في ذلك الحصول على مشروبات، التي من المحتمل أن تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالمشروبات لعلاج النحافة وزيادة الوزن، وفقًا للتأمين الصحي البريطاني "NHS" ومستشفى ماساتشوستس العام، التابع لجامعة هارفارد.

مشروبات تناولها

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1-العصائر الطبيعية
تعد العصائر الطبيعية فاتح جيد للشهية، خاصًة عند إعدادها في المنزل، حيث تعطي للجسم قيمة غذائية عالية من بروتين ومعادن وفيتامنينات يحتاجها لصحة الجسم، تعتبر أفضل العصائر الطبيعية للذين يعانون من النحافة هي العصائر المصنوعة من فاكهة عالية الألياف الغذائية، مثل الخوخ.

2-بدائل الألبان
يعتبر الحليب أحد منتجات الألبان التي تساعد في زيادة الوزن، لا يوصي خبراء التغذية بتناول الحليب كامل الدسم لجميع الأشخاص لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول؛ قد تؤدي إلى زيادة الوزن لكنها زيادة غير صحية، حيث يؤثر الكوليسترول فيمّا بعد على الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

3-المياه
تساعد المياه في تنظيم الأيض، التي تتراوح من 6 إلى 8 أكواب يوميًا لكن حاول ألا تتناول المشروبات قبل الوجبات مباشرة لتتجنب الشعور بالشبع الشديد عند تناول الطعام.

4-المشروبات السكرية
تحتوي المشروبات السكرية مثل الصودا على نسبة مرتفعة من السكريات كما أنها غنية بالسعرات الحرارية، كل هذا يسهم في زيادة الوزن السريعة، لكن يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى تذبذب في مستويات سكر الدم ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سكر الدم، يؤدي هذا إلى الجوع ليلًا ويؤدي إلى تناول المزيد من الطعام.


نصائح لزيادة الوزن بأمان
-ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم.

-تعتمد وجبات الطعام على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى.

-تناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى، استهدف حصتين من الأسماك كل أسبوع يجب أن تكون حصة واحدة منها الدهنية، مثل السلمون أو الماكريل.

-اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن مثل عباد الشمس أو بذور اللفت وتناولها بكميات قليلة.

-إذا كنت تتناول أطعمة ومشروبات غنية بالدهون والملح والسكر، قلل من تناولها وبكميات قليلة.

 

الكونسلتو الطبي

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