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الثلاثاء، 28-02-2023 01:01 م

متى ينذر الصداع بالاصابة بضعف البصر لدى الاطفال؟

ما_هي_أسباب_الصداع_عند_الأطفال


الوكيل الإخباري- يشعر الأطفال بالصداع للعديد من الأسباب، قد يشير في بعض الأحيان، إلى الإصابة ببعض الأمراض، لذلك يجب على الأمهات عدم التهاون معه، خاصةً إذا كان يحدث لصغارهن بشكل متكرر.

في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن أسباب الصداع عند الأطفال متعددة، مشيرًا إلى أنه يستدعي في بعض الحالات زيارة الطبيب.

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وأضاف حتة أن الصداع من الأعراض التي تخبر الأم بأن طفلها يعاني من ضعف النظر، خاصةً إذا كان يواجه صعوبة كبيرة في الرؤية بوضوح، سواء من قريب أو من بعيد.


وأوضح استشاري الصحة العامة أن الصداع قد يدل أيضًا على وجود مشكلة في مخ الطفل أو إصابته بأمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص الفتيامينات والمعادن بالجسم، مثل الأنيميا.


ولمعرفة سبب الصداع على وجه الدقة وتحديد العلاج المناسب له، أشار حتة إلى أهمية إخضاع الطفل لمجموعة من الاختبارات الطبية، مثل فحص النظر وتحليل الدم وتصوير المخ بالرنين المغناطيسي.

 

 الكونسلتو الطبي

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