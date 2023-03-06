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الإثنين، 06-03-2023 12:19 م

طبيب يحذر من الدوخة عند المشي: علامة على هذا المرض !

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر  ، من الدوخة أثناء المشي، لأنها غالبًا ما تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدوخة عند المشي قد تدل على وجود مشكلة في الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الجهاز العصبي المركزي يتكون من المخ والنخاع الشوكي والأعصاب والعضلات الموجودة في أطراف الجسم.


وأكد أنه من الممكن أن تكون الدوخة أثناء المشي مؤشرًا على التهاب الأعصاب الطرفية، وهو مرض تكثر الإصابة به لدى مرضى السكري، نتيجة لارتفاع سكر الدم.


واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص سبب الدوخة عند المشي عن طريق الفحص السريري وإجراء مجموعة من الاختبارات الطبية، مثل رسم العضلات.

 

الكونسلتو الطبي

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