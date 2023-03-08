الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

الأربعاء، 08-03-2023 04:09 م

الأمراض وتغيّر الطقس... ما العلاقة بينهما؟

الامراض-وتغير-الطقس


الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة أوليسا سافيليفا مجموعة الأمراض التي يمكن أن تتفاقم نتيجة تغير الطقس.

وتشير الطبيبة إلى أن تغير الطقس يؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها البشر: الربو، أمراض المفاصل المزمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية، إصابات الدماغ الرضحية، التهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهابات الجزء العلوي من الجهاز التنفسي والحساسية الموسمية. كما أن بعض الأشخاص يعانون من الاضطرابات النفسية والصدمة.

ووفقا لها يبدو إن التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة والضغط الجوي هي اختبار لمنظومة المناعة والجهاز العضلي الهيكلي لجسم الإنسان. لذلك يضعف الجسم عندما يحاول التكيف مع هذه التغيرات في الطقس، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة.

وتقول: "وأخطر المضاعفات التي يواجهها الجسم هي تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. هذه المضاعفات يمكن أن تحدث على خلفية ارتفاع مستوى ضغط الدم مع انخفاض درجة حرارة الهواء الجوي. هذه التغيرات تزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والذبحة الصدرية".

وتشير الطبيبة، إلى أن انخفاض مستوى الضغط الجوي الذي يرافقه ارتفاع درجة الهواء الجوي يشكل أيضا خطورة على صحة الإنسان.

وتقول: "في مثل هذه الظروف المناخية تنخفض نسبة الأكسجين في الهواء الجوي ما يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. والأشخاص الأكثر تعرضا لهذا الخطر هم الذين يعانون من نقص الأكسجة المزمن".

وتضيف: على الرغم من أن كل إنسان يتحمل تغيرات الطقس وفق خصائص جسمه وحالته الصحية، إلا أن هناك طريقة للوقاية من المضاعفات- استشارة الطبيب الذي سيقدم الارشادات اللازمة لحماية الجسم وعند الضرورة يصف العلاج اللازم

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

لبنان 24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_3_7_22_5_55_443

في شهر التوعية بسرطان القولون- أستاذة أورام تكشف نسبة عودته بعد الشفاء

لخعاخ

بشرى طبية لمرضى القلب.. تقنية علاج تغني عن عملية معقدة

لبان

تبقى بالمعدة 7 سنوات.. هل التحذيرات حول ابتلاع العلكة صحيحة؟

_128874065_cdc88e9d-5f20-4dec-b0c4-a069a35535ff

يوم المرأة العالمي 2023: كيف تتأثر الحوامل في الدول الفقيرة بسوء التغذية أكثر من غيرهن؟

خهخهخ

رجيم منتشر وشهير جداً.. يزيد خطر الإصابة بنوبات قلبية

لنا

صداع الصيام.. الانقطاع عن القهوة من الأسباب وهذه الحلول

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_20160_210a9237c41-e884-43a4-8ce2-075d4a7a48e1

طبيب يحذر من الدوخة عند المشي: علامة على هذا المرض !

424545_1_1630800450

4 مشروبات لعلاج النحافة وزيادة الوزن

ما_هي_أسباب_الصداع_عند_الأطفال

متى ينذر الصداع بالاصابة بضعف البصر لدى الاطفال؟

WhatsApp Image 2023-02-27 at 13.00.14

تجنباً للأمراض .. ما هو الوقت الأمثل للذهاب إلى النوم ؟

2023_2_26_21_50_25_918

مرض مزعج يهدد البشرة في الشتاء.. إليك أعراضه

562538_0

طبيب يحذر من سلوك يسبب حب الشباب