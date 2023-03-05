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الأحد، 05-03-2023 10:45 ص

5 أشياء تدمر الكبد

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الوكيل الإخباري- أمراض الكبد من أكثر الأشياء التي تسبب توتر شديد لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لأنها تؤثر بشكل سلبي على جميع وظائف الجسم، مما يتطلب اتباع بعض العادات الصحية للوقاية منها.

نستعرض في التقرير التالي أبرز الأشياء التي تدمر الكبد ويفضل استخدامها باعتدال وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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1- السكر
عادًة ما يؤثر الإفراط في تناول السكر سلبًا على صحة الأسنان، وكذلك صحة الكبد، وذلك نتيجة تراكم الدهون بسبب الكثير من السكر، وبالتالي سهولة الإصابة بأمراض الكبد، ويجب الابتعاد تمامًا عن الإفراط في تناول السكريات والحلويات والمخبوزات للحد من المضاعفات الصحية التي يمكن أن تحدث.


2- الأعشاب
يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول الأعشاب بهدف علاج بعض الأمراض، ولكن أثبتت نتائج العديد من الأبحاث أن الإفراط في تناول الأعشاب يتسبب في منع الكبد من العمل بشكل صحيح، ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالتهاب وفشل الكبد، لذلك يجب الابتعاد عن الإفراط في الأعشاب دون استشارة الطبيب المختص.


3- المشروبات الغازية
أثبتت نتائج الأبحاث، أن الأشخاص الذين يعتادون على تناول المشروبات الغازية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني، لذلك يجب تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية ويفضل استبدالها بأي مشروبات صحية أخرى.


4- الدهون
الدهون خاصًة المتحولة منها يجب الابتعاد عنها تمامًا، وذلك لأنها تزيد وزن الجسم بشكل ملحوظ وبالتالي التأثير السلبي على صحة الكبد، حيث توجد الدهون المتحولة في المخبوزات والأطعمة المعلبة، لذلك يجب تجنبها بشكل خاص للأطفال بهدف الحد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث.


5- فيتامين أ
عادًة ما يحتاج الجسم إلى كمية مناسبة من فيتامين أ، ولكن الإفراط في تناول مكملات فيتامين أ يتسبب في ظهور بعض الآثار السلبية على صحة الكبد، وبالتالي يفضل الحصول على فيتامين أ من مصادر طبيعية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة خاصًة ذات اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر.

 

الكونستلو الطبي

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