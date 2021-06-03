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الخميس، 03-06-2021 10:53 ص

احذر سكب زيت القلي المستعمل في المجلى لسبب غير متوقع!

زيت-القلي


الوكيل الإخباري _ بعد كل عملية قلي تقوم بها السيدات، فإن أول ما يخطر في بالهنّ، هو التخلص من الزيت الحار المستخدم في القلي، بسكبه في حوض الجلي لديهنّ، دون دراية بمخاطر هذه الخطوة.

حيث حذر الخبراء من هذه العادة، التي يمكن أن تتسبب بانسداد المجلى، حيث تكون العديد من الزيوت والزبدة والدهون في حالة سائلة عندما تكون ساخنة، لكنها تتحول إلى الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة، بحسب صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية.

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وقال جويل فريدريك، رئيس شركة كوارتر مون للسباكة في سان أنطونيو، تكساس: “عندما تصب الشحوم الساخنة في الحوض، فإنها لا تزال في حالة سائلة. ولكن بمجرد أن تبرد، تتصلب هذه الشحوم وتلتصق بجدران أنابيب الصرف الصحي”.

 

وعند حدوث ذلك، تميل بقايا الطعام والأوساخ التي يتم التخلص منها في حوض المجلى إلى الالتصاق بهذه الزيوت والشحوم، وخاصة عند الكوع أسفل المجلى مباشرة، ويؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب في نهاية المطاف.

 

وقال شين مهافي، الرئيس التنفيذي في شركة تاون بلامر في وودستوك، جورجيا: “أي شيء أثقل من الماء يتراكم في الأنابيب، ويمكن أن تتسبب أجزاء الزيت وبقايا الطعام في أن تنبعث الروائح الكريهة من مطبخك على المدى القصير، وتؤدي إلى انسداد كامل مع مرور الوقت”.

 

وقد لا تتصلب بعض الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا في درجة حرارة الغرفة، ولكن السباكين ينصحون بعدم صبها في الحوض، وذلك لأن هذه الزيوت لا تختلط مع الماء بسهولة، وبالتالي تتراكم في الأنابيب مسببة انسدادها.

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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