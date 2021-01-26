احذر.. مخاطر كبيرة لتنظيف الأسنان أثناء الاستحمام!

الوكيل الاخباري - يقوم الكثيرون بتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة أثناء الاستحمام. فهم يرون أنه الوقت المناسب لذلك. إلا أن ما لا يعلمه هؤلاء هو أن هذه العادة سيئة وأنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الصحية.

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فمن المعروف أن مكان الاستحمام وخصوصاً الحوض يحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا الضارة. ولهذا فإنه يحتاج إلى التنظيف والتعقيم المستمرين. وليس من الصعب أن تنتقل الجزيئات الضارة إلى فرشاة الأسنان بحسب ما أشار إليه هوقع Appartment Therapy وجاء في تقرير له: "إن عملية تنظيف الأسنان في مكان الاستحمام أي حيث ننظف أجسامنا يعني الاستعداد لتلقي كمّ من الفيروسات، الفطريات أو بقايا التعفن على الفرشاة".



كذلك يرى خبراء يهتمون بالحفاظ على الثروات الطبيعية أن هذه العادة لا تحترم البيئة. وفي هذا الصدد يشيرون إلى أنه عند تنظيف الأسنان أمام المغسلة يمكن إغلاق صنبور الماء بسهولة. أما في منطقة الاستحمام فقد يتم ترك الماء جارياً لبعض الوقت وهو ما يؤدي إلى هدر كمية كبيرة منه. إذاً من الأفضل تغيير هذه العادة.

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