احذر هذه المعادن يحظر تناولها معا

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول أكثر من صنف من المكملات الغذائية في نفس الوقت، دون العلم أن هناك معادن ممنوع الحصول عليها معًا.



معادن ممنوع تناولها معًا

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1- الكالسيوم والمغنيسيوم

تناول الكالسيوم والمغنيسيوم في الوقت ذاته قد يؤدي إلى انخفاض امتصاص الجسم لمعدن المغنيسيوم، خاصةً إذا كانت جرعة الكالسيوم تبلغ 2600 مليجرام.



2- الكالسيوم والحديد

يقل امتصاص الجسم لمعدن الحديد إذا تم تناوله مع الكالسيوم، لذلك يُنصح بتناول أحدهما في الصباح والآخر عند حلول المساء، لضمان الاستفادة من الاثنين.



3- الزنك والنحاس

لا يستطيع الجسم الاستفادة من الزنك والنحاس عند تناول الاثنين في نفس الوقت، لأنه يواجه صعوبة كبيرة في امتصاصهما معًا، لذا من الضروري الحصول عليهما في أوقات مختلفة، بحيث يكون الفاصل بينهما ساعتين على الأقل.

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