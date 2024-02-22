هل يمكن بناء وجبة صحية دون خضروات؟

الوكيل الإخباري - يتساءل البعض حول وجود بدائل صحية للخضروات، وهل يمكن الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم دون وضع الكثير من النباتات على الطبق؟.

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بحسب "ليفينغ سترونغ"، يُنصح البالغون بتناول ما لا يقل عن 4.5 أكواب من الفواكه والخضروات يومياً، كما تحث توصية جمعية القلب الأمريكية، التي تشجع على أن يكون نصف الوجبة أو أكثر من الفواكه والخضروات.



يحتاج الجسم إلى مجموعة من المغذيات الأساسية، أهمها الحصول على الحد الأدنى من: الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، وفيتامينات "أ" و"سي" و"د" و"إي".



وسوف يمتص الجسم هذه العناصر الغذائية من مصادر الغذاء بشكل أفضل، مما يمتصها من مكملات الفيتامينات المتعددة.



وتتوفر بعض هذه الفيتامينات والمعادن من مصادر غير نباتية، لكن هذه الأطعمة قد تحتوي غالباً على سعرات حرارية أعلى.



كما أن الاستغناء عن المصادر النباتية سيؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن، ما لم تكن حذراً.



ويعتبر مزج الخضروات والفاكهة في عصائر وسموثي من أفضل الطرق الجذابة سواء للأطفال أو للبالغين، الذين لا يستسيغون طعم الخضروات.



كما توجد وصفات من السلطات والصلصات تحبب مذاق الخضروات.



وتشير تقارير إلى أن كثير من الأشخاص لا يحصلون على المعدّل الصحي المطلوب من الخضروات والفواكه، نتيجة الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمعجنات، مثل البيتزا والفطائر.



وهنا تلعب البقول والمكسرات والسلطات والعصائر دوراً هاماً في تعويض هذا النقص بالمصادر النباتية الصحية، والتأكد من حصول الجسم على الحد الصحي من المغذيات الأساسية.

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