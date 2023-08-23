اختبار بسيط في الأصابع للكشف عن مرض خطير

الوكيل الإخباري - يمكن لاختبار بسيط للأصابع أن يعطي علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة، وهو ما يمكن إجراؤه في المنزل.



ويمكن أن ينتشر سرطان الرئة بشكل أسرع من أشكال المرض الأخرى، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 40 ألف شخص كل عام.. وفي كثير من الأحيان، لا تظهر أعراض سرطان الرئة إلا بعد انتشار الخلايا في الجسم، ومع ذلك، فإن المرضى المحتملين قادرون على اكتشاف بعض الأعراض المبكرة للمرض.

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وتشمل بعض الأعراض الشائعة ضيق التنفس والصفير والسعال المستمر مع الدم أو البلغم، وفي حين أن العديد من الأعراض تميل إلى أن تكون تنفسية، إلا أن هناك علامة مبكرة لسرطان الرئة تظهر على أطراف الأصابع.



ما هي العلامة المبكرة لسرطان الرئة على أطراف الأصابع؟

عندما تضغط على أظافرك معاً، هل ترى نافذة ضوئية صغيرة على شكل ألماسة؟ إذا لم تتمكن من رؤية هذه الفجوة، فقد يكون لديك انتفاخ في أطراف أصابعك، وقد يكون هذا علامة على الإصابة بسرطان الرئة، وتحدث الحالة على مراحل، تبدأ من قاعدة الظفر التي تصبح ناعمة، ثم يصبح الجلد بجوار الظفر لامعاً، وبعد ذلك تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب.



وقد تكبر الأصابع وتنتفخ بسبب تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة للأصابع، وفي حين أن عدم وجود هذه الفجوة الماسية بين أظافر الأصابع لا يعني تلقائيا أنك مصاب بسرطان الرئة، فهناك احتمال أن يكون هذا من الأعراض.. لذا، فإن أفضل مسار للتشخيص هو التحدث إلى طبيبك إذا لاحظت ذلك.



وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

1 - السعال المستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

2 - ضيق التنفس

3- الصفير

4 - التهابات الصدر المتكررة

5- السعال الذي يتغير أو يزداد سوءاً

6- ألم في الصدر و/أو الكتف

7- سعال دم أو دم في البلغم

8- التعب غير المبرر أو نقص الطاقة

9- بحة في الصوت

10- تورم في الوجه أو الرقبة



ولا تعني هذه العلامات دائماً أنك مصاب بسرطان الرئة، ولكن من الأفضل استشارة طبيبك العام إذا كان لديك أي من المخاوف المذكورة .

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