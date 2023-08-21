اعراض الذبحة الصدرية

الوكيل الإخباري - الذبحة الصدرية هي ألم شديد في منطقة الصدر، ينتج عن عدم قدرة الشرايين المغذية للقلب على مواكبة احتياجاته من الدم المحمل بالأكسجين.



يمتد عادة ألم الصدر إلى الكتف، أو اليد، أو الفك، ويحدث الألم عادة بشكل مفاجئ عند القيام بمجهود معين، مثل ممارسة التمارين الرياضية، ويقل الألم مع الراحة، ويصف المريض الألم الناتج عن الذبحة الصدرية بوجود ثقل على الصدر.

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أنواع الذبحة الصدرية

تتعدد أنواع الذبحة الصدرية، وتشتمل على:



1 - الذبحة الصدرية المستقرة : هي النوع الأكثر انتشارا، وتظهر على شكل ألم في الصدر عند زيادة النشاطات البدنية، أو زيادة الجهد والتوتر. تستمر الذبحة الصدرية المستقرة لعدة دقائق، ثم تختفي بعد الراحة.

2 - الذبحة الصدرية المستقرة ليست نوبة قلبية ، ولكن قد تكون أولى علاماتها.

3 - الذبحة الصدرية غير المستقرة : أو كما تسمى متلازمة الشريان التاجي الحادة. من أعراض الذحة الصدرية غير المستقرة الألم مفاجئ، دون الحاجة لبذل أي مجهود. الذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طوارىء قد تؤدي إلى نوبة قلبية أو حتى إلى الوفاة في حال عدم مراجعة الطبيب وعلاجها على الفور.

4 - ذبحة الأوعية الدقيقة : قد تكون ذبحة الأوعية الدقيقة مستقرة أو غير مستقرة، أي أنها تحدث أثناء الراحة أو أثناء ممارسة التمارين وقد تكون آلامها أكثر شدة مقارنة بالأنواع الأخرى من الذبحة الصدرية، كما أنها تستمر لفترات أطول، وغالباً ما تصيب النساء في سن اليأس.

5 - الذبحة الصدرية المتغيرة : تعرف الذبحة الصدرية باسم ذبحة برنزميتال وتحدث بسبب شد مفاجئ في العضلات داخل شرايين القلب، مما يسبب تشنج في القلب بدلاً من الانسداد، من خصائص هذا النوع من الذبحة الصدرية ما يلي:

- نادرة الحدوث.

- تحدث عادة أثناء الراحة.

- يصاحبها ألم شديد، عادة بين منتصف الليل وبداية الصباح وبنمط معين.



من علامات وأعراض الذبحة الصدرية:



1 - ألم حاد في منطقة الصدر يوصف كالضغط أو الحمل الثقل، ويستمر الألم لمدة 10-15 دقيقة أو لفترات أطول.

2 - يمتد الألم إلى العنق، والفك، واليد اليسرى، والظهر.

3 - قد يصاحب الألم الغثيان، والتعب، وضيق التنفس، والقلق، والتعرق، والدوخة.



أعراض الذبحة الصدرية المستقرة

- ألم الصدر الضاغط أو شعور بعدم الراحة في الصدر أو الظهر، وقد يمتد إلى الكتف، والفك.

- غثيان.

- ضعف عام.

- ضيق التنفس.

- قلق وزيادة التعرق.

- دوار.

أعراض الذبحة الصدرية عند الرجال

- ألم في الصدر.

- ألم في الرقبة.

ألم في الكتف.

أعراض الذبحة الصدرية عند النساء :

- ألم البطن.

- ألم الرقبة.

- ألم الفك والحلق.

- ألم في الظهر.

- ضيق في التنفس.

- تعرق.

- دوار.

- استفراغ.

- غثيان.



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