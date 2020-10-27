اختبار منزلي بسيط للكشف عن صحة الشعر

الوكيل الاخباري - للكثير من الاشخاص الفضول بمعرفة طبيعة الشعر بأنه يمتلك صحة جيدة ام لا، إليك طريقة سهلة جداً يمكنك أن تطبقيها بنفسك في المنزل.

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خذ بضع شعرات من رأسك وضعها في كوب ماء، ولا بد من أن تبقى طافية على سطحه في حال كان الشعر يتمتع بصحة جيدة، أما إذا كان تالفاً جزئياً فيمكنها أن تغرق قليلاً إلا أنها تنزل إلى القاع عندما يكون تالفاً جداً.



ومن الممكن أيضاً الاعتماد على طريقة اخرى، وفي هذه الحالة يجب نزع شعرة من الرأس. وفي حال لم تتم رؤية البصيلة فهذا يعني أن الشعر ضعيف ويحتاج إلى العناية.



لذلك من الضروري عدم المبالغة في صبغه وتجفيفه بالادوات الحرارية. ومن المفيد أن يتم غسله بين الحين والآخر بماء الأرز.

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