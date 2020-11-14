اختصاصية تغذية تحذر من مخاطر تناول دقيق الشوفان يوميا

الوكيل الاخباري - وفقًا للاختصاصية، عند التناول اليومي لدقيق الشوفان يحدث في الجسم نقص في بعض العناصر النزرة.

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ويرجع ذلك إلى قدرة حمض الفيتيك، الموجود في دقيق الشوفان، على ربط كاتيونات الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف امتصاصها.



بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين استبعاد الحبوب من النظام الغذائي.



وقالت: "على الرغم من أن خصائصه الإيجابية قيد المناقشة، إلا أنه لا يجب تناول دقيق الشوفان لفترة طويلة، أو كل يوم لأولئك الذين يعانون من ضعف التمثيل الغذائي للمعادن (على سبيل المثال، هشاشة العظام). كما أنه ضار للمصابين بفقر الدم وفي الطفولة"، بحسب "كومسومولسكايا برافدا".



لتقليل محتوى حمض الفيتيك، من الضروري نقع الحبوب لمدة 7 ساعات أو أكثر، وإضافة الزبادي أو عصير الليمون إليها. يوصى بتناول دقيق الشوفان ما لا يزيد عن 2-3 مرات في الأسبوع.







المصدر : سبوتنك







