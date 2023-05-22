ارتفاع الكوليسترول .. علامات تظهر على القدمين

الوكيل الإخباري-يجب فحص القدمين من حينٍ لآخر، لأن هناك علامات تظهر عليهما قد تشير إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول بالدم



نستعرض في التقرير التالي، أعراض السكري والكوليسترول على القدمين، وفقًا لموقع "Times of india".



أعراض السكري على القدمين

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1- ألم وتنميل في القدمين

إذا شعرت بألم في القدمين مع تنميل، يجب زيارة الطبيب على الفور، لأن ارتفاع سكر الدم يتسبب في التهاب أو تلف الأعصاب المتحكمة في أطراف الجسم.



2- بطء التئام جروح القدمين

يعيق ارتفاع سكر الدم عملية إصلاح وتجديد الخلايا المتضررة، وهذا يفسر سبب معاناة بعض المصابين بداء السكري من بطء التئام جروح القدمين وتحولها إلى قرح.



3- الكالو

من المعروف أن الكالو يرتبط ظهوره في القدمين بارتداء الأحذية الضيفة، ولكن المفاجأة أنه يعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بداء السكري.



4- تشوه القدمين

يؤدي السكري إلى حدوث تغيرات في شكل القدمين، مثل أصابع القدم المطرقية، وهي مشكلة تحدث بسبب اختلال التوازن في العضلات أو الأوتار أو الأربطة.



5- الغرغرينا

عندما يتوقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين، تحدث الغرغرينا لمريض السكري، وهي مشكلة تتسبب في موت أنسجة الأطراف، ومن ثم ارتفاع خطر التعرض للبتر.



أعراض ارتفاع الكوليسترول على القدمين



1- الشد العضلي في القدمين

يشير الشد العضلي في القدمين أثناء النوم إلى الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، وهو مرض ينتج عن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



2- ازرقاق القدمين

إذا تغير لون القدمين إلى الأزرق، فهذا دليل على ضيق أو انسداد الأوعية الدموية الطرفية، بسبب تراكم اللويحات الدهنية بداخلها، نتيجة لارتفاع الكوليسترول بالدم.



3- برودة القدمين

تعتبر برودة القدمين من العلامات التحذيرية على ارتفاع الكوليسترول، لأنها دليل على وجود ما يعيق الدم المؤكسج من التدفق إلى الأطراف السفلية.



4- تقرحات القدمين

الشد العضلي في الساقين أثناء النوم ليس العرض الوحيد لاعتلال الشرايين المحيطية الناتج عن الكوليسترول المرتفع، بل تشمل أعراضه أيضًا ظهور تقرحات لا تلتئم في القدمين.



5- لمعان جلد القدمين

إذا ظهر جلد القدمين لامعًا أو مشدودًا، مع بطء نمو الأظافر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول بالدم.

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