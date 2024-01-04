استراتيجيات بسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري - تتمثل أهمية الإقلاع عن التدخين في الحفاظ على الصحة من ناحية وتوفير المال من ناحية أخرى.



الإلهاء

وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أن بعض الاستراتيجيات البسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين، أبرزها الإلهاء؛ حيث يمكن صرف الذهن عن التدخين من خلال القيام بأنشطة أخرى مثل الاستحمام أو كتابة رسالة إلى صديق.

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ويندرج الاستبدال أيضا ضمن الاستراتيجيات المفيدة في الإقلاع عن التدخين؛ حيث ينبغي اسبتدال السيجارة بمضغ علكة أو تناول مكسرات.



الإرجاء

ويعد الإرجاء من الاستراتيجيات المفيدة أيضاً، حيث غالباً ما تقل الرغبة في تدخين سيجارة بعد مرور 30 ثانية إلى 3 دقائق. وخلال هذا الوقت يمكن التنفس بعمق بمعدل 10 مرات.

ومن المهم أيضاً تجنب المواقف، التي يُعرَض فيها على المرء تدخين سيجارة، مع مراعاة إخبار الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل باتخاذ قرار التدخين من أجل تلقي الدعم والمساندة منهم.



تطبيقات تكنولوجية

ويمكن أيضاً الاستعانة بالتطبيقات التكنولوجية، التي تساعد في الإقلاع عن التدخين من خلال وضع خطة فعالة وناجحة، مثل تطبيق Smoke Free، الذي يتوفر لنظامي التشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في المساعدة على الإقلاع عن التدخين، فيمكن حينئذ استشارة طبيب نفسي، حيث يساعد العلاج السلوكي المعرفي في استبدال العادات السيئة بعادات أخرى صحية.

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