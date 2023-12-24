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الأحد، 24-12-2023 02:31 م

دراسة: التدخين يقلص حجم المخ

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الوكيل الإخباري - قالت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إن دراسة حديثة لكلية الطب بجامعة واشنطن أثبتت علاقة وطيدة بين التدخين اليومي وتقلص حجم المخ.

وشمل الاختبار 32094 شخصاً، حدد حجم المخ لديهم بالتصوير، وتوصل الخبراء إلى أن تقلص حجم المخ يزيد لدى الذين يدخنون بشكل يومي.

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وأوضحت الدراسة أنه كلما كان المشاركون يدخنون يومياً، كان التناقص في حجم المخ أكبر.

 


وتعلل الدراسة هذه النتائج بأن التدخين يقلص أنسجة المخ، وقد يكون ذلك سبباً لوقوع المدخنين ضمن المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر، أو انخفاض القدرات المعرفية والإدراكية بسبب التقدم في العمر.

 


وعند الامتناع عن التدخين، يتوقف فقدان كتلة المخ، لكن في الوقت ذاته لن يعود إلى حجمه، ولذلك فإن التدخين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشيخوخة المخ المبكرة.

 

 

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