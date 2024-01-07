الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صندوق دعم البحث العلمي يعلن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية

الملك : الأردن يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

قرار هام للسوريين المقيمين في الأردن

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بقصف الاحتلال على خانيونس

قرارات مجلس الوزراء

الملك يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة

الضمان: 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024

الاقتصاد والاستثمار النيابية: خدمة الدين العام التي يتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد

تدمرت بالكامل .. شاهد لحظة استهداف ناقلة جند صهيونية وسط قطاع غزة

السلطات الإيرانية تعتقل 32 شخصاً على خلفية تفجيري كرمان

عاجل

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف الاحتلال لخانيونس

الأحد، 07-01-2024 11:23 ص

كيف تؤثر المعتقدات الخاصة بالنيكوتين على الدماغ ؟

20231224125553303C


الوكيل الإخباري - كشفت تجربة أنه عند إخبار الأشخاص أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على جرعة منخفضة أو عادية أو عالية من النيكوتين، فإنهم يشعرون باستجابة نشاط الدماغ بما يتوافق مع اعتقادهم.

وقال فريق البحث في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك: "إن المدخنين الذين قيل لهم أن يتوقعوا جرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية من النيكوتين أظهروا استجابة دماغية تتبع الجرعة المزعومة، على الرغم من أن مستويات النيكوتين كانت ثابتة بالفعل".

اضافة اعلان


وخضع المشاركون لمسح للدماغ أثناء قيامهم بمهمة صنع القرار المعروفة بإشراك أجزاء من الدماغ المتأثرة بالنيكوتين، بحسب "هيلث داي".


وأظهر المسح أن استجابة المهاد، وهو موقع ربط مهم للنيكوتين في الدماغ، تعتمد على الجرعة لمعتقدات كل شخص حول قوة النيكوتين في سيجارته الإلكترونية.


ولوحظ أيضاً تأثير مماثل في الاتصال بين المهاد وقشرة الفص الجبهي البطني، وهي منطقة في الدماغ تعتبر مهمة لاتخاذ القرار وحالات الاعتقاد.


وقال الباحثون: "يمكن للمعتقدات أن يكون لها تأثير قوي على سلوكنا، ومع ذلك فإن آثارها تعتبر غير دقيقة، ونادراً ما يتم فحصها من خلال أساليب علم الأعصاب الكمي".


ويعتقد الباحثون أنه من خلال التلاعب بهذه المعتقدات، قد يتمكن الأطباء من مساعدة الأشخاص على التعامل مع الإدمان.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26252_384b97d76a8-185d-4a4a-b644-18b38299e3f1

لماذا لا يجب شرب القهوة خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ؟

2024-638397589004732379-473

فوائد مذهلة لحمامات الثلج بعد التمارين الرياضية- ما هي؟

2024-01-05_12-44-35_170225

الغرغرة بالماء والملح علاج فعال لهذه المشاكل الصحية

file

ماذا يحدث للجسم عند مضغ العلكة؟- إليك تأثير ابتلاعها

56d8752bdc27118fb6043aaddd2e46e3

دراسة: اضطرابات النوم تضعف الذاكرة

main_image6598f4131b441

الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_27155_34401cf9217-ba7a-4d71-9280-fd0cdf20aa63

إجراءات بسيطة للوقاية من الخرف