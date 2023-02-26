اعراض تكشف عن مرض في الامعاء تستدعي زيارة الطبيب

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن ضوضاء الأمعاء تعد في الغالب طبيعية تماماً وجزءاً من عملية الهضم.





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وأوضحت الجمعية أن ضوضاء الأمعاء تحدث بسبب تكوّن الغازات في البطن، وذلك بعد تناول أطعمة معينة مثل البقوليات والبصل والثوم والكرنب والمشروبات الغازية والفاكهة غير الناضجة وكمية كبيرة من الطعام النيء والفلفل الحار.



وأضافت الجمعية أن ضوضاء الأمعاء تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن والتقلصات والإمساك/الإسهال والغثيان ووجود دم في البراز.



وقد ترجع ضوضاء الأمعاء حينئذ إلى أسباب عدة تشمل عدم تحمل أغذية معينة مثل سكر الحليب (اللاكتوز) أو سكر الفاكهة (الفركتوز) أو القمح، أو القولون العصبي.

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