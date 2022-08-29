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الإثنين، 29-08-2022 01:52 م

اعراض قرحة المعدة واسبابها

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الوكيل الإخباري - قرحة المعدة هي جرح عميق ينشأ في بطانة المعدة بفعل حمض المعدة الزائد.

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وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن أسباب حدوث قرحة المعدة تكمن في الاستعداد الوراثي والإصابة بجرثومة المعدة (بكتيريا هليكوباكتر بيلوري) وأسلوب الحياة غير الصحي (الإفراط في شرب القهوة وتناول الأطعمة الحارة) وتناول المسكنات (حمض أسيتيل الساليسيليك والإيبوبروفين والديكلوفيناك) بشكل متكرر والتوتر النفسي المستمر.

 

ونادرا ما تحدث قرحة المعدة بسبب أمراض التمثيل الغذائي مثل فرط نشاط الغدة "الجار درقية". وفي بعض الحالات، تتطور قرحة المعدة أيضا بعد العمليات الكبيرة أو الحوادث أو الحروق.

وتتمثل أعراض قرحة المعدة في الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالامتلاء وفقر الدم ووجود دم في البراز.

 

العين الإخبارية

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