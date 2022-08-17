الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 01:21 م

ما الذي يسبب آلام العظام ؟

2020_6_9_22_58_13_45


الوكيل الإخباري - يتميز ألم العظام بالوجع الشديد في أكثر من مكان، لكنه يختلف بين العضلات والمفاصل، وهو موجود سواء كنت تتحرك أم لا. وعادة ما يرتبط بالأمراض التي تؤثر في الوظيفة الطبيعية للعظام أو تركيبها. فما الحالات التي تؤدي إلى آلام العظام، وكيف يمكن السيطرة عليها.

اضافة اعلان

 

ما الذي يسبب آلام العظام وكيف تبدو؟

الإصابات

هي شكل من أشكال الصدمة، مثل حادث سيارة، أو السقوط، وهذا قد يؤدي إلى كسر العظام، الذي ينتج منه ألم شديد، وتورم، وتشوهات، وسماع الطقطقة عند الإصابة.

نقص المعادن

خصوصاً الكالسيوم وفيتامين د، اللذين يؤدي نقصهما إلى هشاشة العظام؛ ما يتسبب بآلام في العضلات والأنسجة والظهر، واضطرابات في النوم، وتشنجات وإرهاق مع انحناءة تؤدي إلى فقدان الطول بمرور الوقت.

السرطان المنتشر

تعد سرطانات الثدي والرئة والغدة الدرقية والكلى والبروستات من بين السرطانات التي تنتشر عادة في العظام، وتتسبب بالصداع، وألم الصدر، وكسور العظام، والنوبات، والدوخة، واليرقان، وضيق التنفس، وانتفاخ البطن.

سرطان العظام

حيث تنشأ الخلايا السرطانية في العظم نفسه؛ ما يدمر البنية الطبيعية للعظام، ويؤدي إلى تكسرها، ووجود كتلة تحت الجلد، وحدوث التنميل أو الوخز، عندما يضغط الورم على العصب.

فقر الدم المنجلي

يمنع إمداد العظام بالدم. فتبدأ الأنسجة بالموت، وهذا يسبب ألماً كبيراً في العظام والمفاصل، وفقدان وظائفها.

العدوى

تتسبب بما يعرف باسم التهاب العظم والنقي، فتقتل الخلايا فيه، وتسبب آلاماً شديدة، تظهر آثارها على شكل احمرار، وحدوث خطوط وسخونة من مكان الإصابة، وتورم، وضعف في الحركة، وغثيان، وفقدان الشهية.

سرطان الدم

اللوكيميا هو سرطان يصيب نخاع العظام، فيتسبب بآلام خاصة في الساقين، مع الإرهاق، وشحوب الجلد، وضيق في التنفس، والتعرق الليلي، وفقدان وزن غير المبرر.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
48b839ef0a

ما هي الوضعية الأمثل لتناول الأدوية؟ اليكم آخر الدراسات

201308051124600

تقليل الملح غراماً واحداً فقط...يحمي القلب

image

فاكهة قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 60% في غضون 24 ساعة

116160Image1-1180x677_d

ما هي أطعمة الدماغ الخمسة؟ إليكم التفاصيل

1632936350_577_34299_04_3

أسباب حول العين المفاجئ عند الاطفال

1336326410

هل يمكن أن ترفع أشعة الشمس من الشهية؟

أخبار متعلقة
-1 (4)_0

هل أنت نباتي؟8 خيارات تغنيك عن اللحوم

X3I7JlsTqtTXBpupASTQ

كيف تعالج فقر الدم عند الأطفال