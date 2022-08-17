الوكيل الإخباري - يتميز ألم العظام بالوجع الشديد في أكثر من مكان، لكنه يختلف بين العضلات والمفاصل، وهو موجود سواء كنت تتحرك أم لا. وعادة ما يرتبط بالأمراض التي تؤثر في الوظيفة الطبيعية للعظام أو تركيبها. فما الحالات التي تؤدي إلى آلام العظام، وكيف يمكن السيطرة عليها.

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ما الذي يسبب آلام العظام وكيف تبدو؟





الإصابات



هي شكل من أشكال الصدمة، مثل حادث سيارة، أو السقوط، وهذا قد يؤدي إلى كسر العظام، الذي ينتج منه ألم شديد، وتورم، وتشوهات، وسماع الطقطقة عند الإصابة.



نقص المعادن



خصوصاً الكالسيوم وفيتامين د، اللذين يؤدي نقصهما إلى هشاشة العظام؛ ما يتسبب بآلام في العضلات والأنسجة والظهر، واضطرابات في النوم، وتشنجات وإرهاق مع انحناءة تؤدي إلى فقدان الطول بمرور الوقت.



السرطان المنتشر



تعد سرطانات الثدي والرئة والغدة الدرقية والكلى والبروستات من بين السرطانات التي تنتشر عادة في العظام، وتتسبب بالصداع، وألم الصدر، وكسور العظام، والنوبات، والدوخة، واليرقان، وضيق التنفس، وانتفاخ البطن.



سرطان العظام



حيث تنشأ الخلايا السرطانية في العظم نفسه؛ ما يدمر البنية الطبيعية للعظام، ويؤدي إلى تكسرها، ووجود كتلة تحت الجلد، وحدوث التنميل أو الوخز، عندما يضغط الورم على العصب.



فقر الدم المنجلي



يمنع إمداد العظام بالدم. فتبدأ الأنسجة بالموت، وهذا يسبب ألماً كبيراً في العظام والمفاصل، وفقدان وظائفها.



العدوى



تتسبب بما يعرف باسم التهاب العظم والنقي، فتقتل الخلايا فيه، وتسبب آلاماً شديدة، تظهر آثارها على شكل احمرار، وحدوث خطوط وسخونة من مكان الإصابة، وتورم، وضعف في الحركة، وغثيان، وفقدان الشهية.



سرطان الدم



اللوكيميا هو سرطان يصيب نخاع العظام، فيتسبب بآلام خاصة في الساقين، مع الإرهاق، وشحوب الجلد، وضيق في التنفس، والتعرق الليلي، وفقدان وزن غير المبرر.

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