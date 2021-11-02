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الثلاثاء، 02-11-2021 04:14 م

افضل تمارين لتنشيط الغدة الدرقية الخاملة

resized_تساعد فوائد التاي تشي مرضى الغدة الدرقية الخاملة


الوكيل الإخباري - تمارين لتنشيط الغدة الدرقية الخاملة تمثل واحدة من الوسائل الطبيعية التي من خلالها يمكن أن يتم علاج مشاكل الغدة الدرقية. فالتمارين الرياضية للغدة الدرقية الخاملة تعمل على تنشيط الجسم في حالة كسل الغدة فتخفف الأعراض وتزيد القدرة على إفراز الهرمونات وتزيد من معدل التمثيل الغذائي وتساعد على زيادة فعالية الأدوية.

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أهم التمارين التي تساعدك على تنشيط الغدة الدرقية ولا تسبب التعب بحسب موقع Daily Medical Info هي:

 

1 - تمارين الأيروبيك المائية (السباحة الخفيفة)
تعتبر تمارين السباحة من أفضل تمارين لمرضى قصور الغدة الدرقية فالبقاء في الماء مع السباحة الخفيفة يعمل على تخفيف الضغط على المفاصل.

 

2- المشي السريع
من أبسط أنواع التمارين لتنشيط الغدة الدرقية. يعمل المشي على تنشيط ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية بمعدل 280 سعر حراري في الساعة.

 

3- ركوب الدراجة الهوائية
ركوب الدراجة من أفضل التمارين لمرضى خمول الغدة الدرقية، لأنها من تمارين الكارديو المهمة التي تعمل على تنشيط القلب وتقليل التوتر، ولا تسبب إجهاد المفاصل.

 

4- اليوجا

لا تساعد اليوجا على تقوية العضلات وتمددها فقط، بل أيضا تساعدك على التنفس بشكل أفضل، حيث وجدت دراسة أن مرضى خمول الغدة الدرقية الذين يمارسون اليوجا لمدة 6 أشهر أصبحت الرئة لديهم أقوى. كما أثبتت الدرسات أن ممارسة اليوجا الساخنة تقوم بتنظيم إفرازات الغدة الدرقية. حيث أن تأدية العديد من الحركات والوضعيات الخاصة باليوجا داخل قاعات اليوجا الساخنة تساعد بشكل كبير في تعزيز وظائف الغدة الدرقية.

 

5 - تقنية التاي-تشي
وتسمى أيضاً بتقنيات التأمل المتحرك حيث تشمل التحرك في حركة بطيئة بطرق معينة، وتشير الدراسات إلى مساعدة التاي-تشي على تقليل التوتر وتحسين التوازن والحالة المزاجية.

 

المصدر - هي

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