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الثلاثاء، 24-08-2021 04:13 م

اكتشاف سر الرشاقة بدون رجيم

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الوكيل الإخباري - تحاول أغلب السيدات المحافظة على رشاقتهن، من خلال تقليل كمية الطعام باتباع حمية قاسية أو ممارسة التمارين الرياضية، ولكن يمكنك المحافظة على وزنك المثالي من خلال تطبيق بعض الحيل البسيطة والمفيدة.

- تناول الطعام ببطء: يساعد تناول الطعام ببطء على التخفيف من كمية الطعام والشعور بالاستمتاع بالأكل، وذلك من خلال تحديد مدة لا تزيد عن 20 دقيقة لتناول الطعام واستيعاب العقل فكرة الشعور بالشبع، شرط عدم الإفراط في تناول كمية الطعام.

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- الحصول على مقدار كافٍ من النوم، بمعدل سبع أو ثماني ساعات ليلاً، فذلك يساعد على التقليل من وزن الجسم، لأن عدم الحصول على النوم الكافي يتسبّب بإفراز هورمون الغريلين المسؤول عن الجوع والشعور بالرغبة الجامحة في تناول الطعام. كما تتسبّب قلة النوم بحدوث اضطرابات في الجسم، والاحتفاظ بدهون الجسم.


- تناول كمية وفيرة من الخضروات: تساعد الخضروات على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع ومدّ الجسم بالفوائد الكثيرة، وذلك من خلال احتواء الخضروات على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف والمعادن والخصائص المضادة للأكسدة.


- تناول الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة غنية بالألياف الصحية، التي تساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتحسّن وظائف الجهاز الهضمي، وعملية الأيض في الجسم، وحرق السعرات الحرارية بفاعلية، للشعور بالشبع.


- تناول الطعام بأطباق وأكواب أصغر حجماً، للتشجيع على التقليل من مقدار الطعام، وتناول كمية محدّدة منه للشعور بالشبع والتخفيف من وزن الجسم.

 

المصدر -  لها 

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