الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 01:16 م

اكتشاف فائدة عظيمة للدهون لم تكن معروفة من قبل

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن الدهون تسبب أضرارا مختلفة للجسم، وأن وجودها بنسب صحيحة ضروري لسير العمل الطبيعي في الجسم.

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ووفقا لمجلة "Science"، فقد اكتشف العلماء مؤخرًا أن الدهون تساعد في مكافحة العدوى البكتيرية، حيث تستخدم الخلايا الدهون بنشاط لمقاومة البكتيريا.


وأشار العلماء أن الدهون تحتوي على شحوم تقع بجوار الميتوكوندريا، والتي بدورها تحول الأكسجين إلى طاقة كيميائية.

وفي الوقت نفسه، وعندما تنتهي جميع المواد المفيدة في الجسم، يتم تحويل الميتوكوندريا إلى شحوم، حيث تعمل كوقود.

وأظهرت الدراسات أنه عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم، يتم فصل الدهون عن الميتوكوندريا وتنتقل إلى الأماكن التي توجد فيها البكتيريا لدعم المنطقة بالوقود اللازم لمكافحتها.

سبوتنيك

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