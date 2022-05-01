الأرز المطبوخ المتبقي.. هل تناوله يمثل خطراً على الصحة؟

الوكيل الإخباري - في حين أن الأرز هو أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا حول العالم، لكن لا يعرف الكثيرون الطريقة الصحيحة لتبريد وحفظ وإعادة تسخين الأرز المتبقي من أجل تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

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فالأرز هو غذاء أساسي في جميع أنحاء العالم، لأنه مغذ ومشبع وغير مكلف، بالإضافة إلى أنه متعدد الاستخدامات ويمكن أن يكون مصاحبًا رائعًا للعديد من الأطباق. لكن السؤال الذي يتردد دائما هو هل تناول بقايا الأرز يمكن أن تصيب بالمرض؟ وهل يجب أن يتم إعداده طازجًا في كل مرة؟

مخاطر بقايا الأرز المطبوخ

تصيب بقايا الأرز المطبوخ بالمرض إذا لم يتم طهيه أو حفظه بشكل صحيح، لأن الأرز يحتوي على بكتيريا طبيعية تسمى "باسيلس سيريس" Bacillus cereus (أو العصوية الشمعية). ويتم تحويل العصوية الشمعية إلى بكتيريا حميدة باستخدام تقنيات الطهي المناسبة، وهي غلي الأرز لدرجة حرارة 100 درجة مئوية، ثم خفض الحرارة بحيث يغلي الأرز على ما يتراوح ما بين 30 إلى 96 درجة مئوية حتى ينضج، فيحول أي بكتيريا إلى غير ضارة بسهولة.



وبمجرد الطهي، إذا تم الاحتفاظ بالأرز لأكثر من أربع ساعات في منطقة تتراوح درجة حرارتها ما بين 4 و60 درجة مئوية، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر ومن ثم يصبح الأرز المتبقي ملوثًا ويمكن أن يصيب من يتناوله بأعراض تشمل القيء الخفيف أو الإسهال لمدة 24 ساعة تقريبًا.

ولهذا، فإنه وفقًا لتوصيات ServSafe، وهو برنامج التدريب والشهادة على سلامة الأطعمة والمشروبات، الذي تديره جمعية المطاعم الوطنية والمعتمد من قبل معهد المعايير الوطنية الأميركية ومؤتمر حماية الغذاء الأميركي، يجب عدم تناول أي أرز مطبوخ تم تركه لأكثر من 4 ساعات في درجات حرارة 4 إلى 60 درجة مئوية وأن يتم التخلص منه على الفور.

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