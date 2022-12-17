الأرق سبب آلام أسفل الظهر

الوكيل الإخباري - يعاني معظم البشر من بعض أشكال آلام أسفل الظهر خلال فترة من الحياة، ويرتبط هذا أحياناً بالإصابات، أو حالات طبية، أو الحمل، وقد أظهرت دراسة حديثة أن آلام أسفل الظهر غالباً ما تتعايش مع اضطرابات النوم، وخاصة الأرق.



وأجريت الدراسة في جامعة تشاجيانغ الصينية، ونُشرت في مجلة "فرونتيرز إن ساينس"، وأشارت إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الأرق وآلام أسفل الظهر، ويحتمل أن يتسبب كل منهما في الآخر.



وقالت النتائج: "يمكن أيضاً أن تسبب آلام أسفل الظهر النعاس أثناء النهار، ولكن ليس العكس".



ولاستنتاج علاقة سببية محتملة بين قلة النوم وآلام أسفل الظهر، استخدم الباحثون تقنية جديدة نسبياً تسمح للعلماء باستخدام الاختلافات الجينية المُقَاسة للكشف عن عوامل الخطر الجينية والبيئية المحتملة التي يمكن أن تسبب سوء الحالة الصحية أو حالات معينة.



واعتمدت الدراسة على بيانات 400 ألف شخص من أصل أوروبي، تم جمعها كجزء من دراسة الارتباط على مستوى الجينوم من قبل البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

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