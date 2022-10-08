الأسماك الدهنية تعزز صحة الدماغ في منتصف العمر

الوكيل الإخباري-أظهرت أدلة جديدة أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا3 يحافظ على صحة الدماغ، ويعزز الإدراك في منتصف العمر. وتبين ارتباط بين هذه الدهون في خلايا الدم الحمراء وبنية أفضل للدماغ.



وأجريت الدراسة في جامعة تكساس، ونُشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب وشارك فيها متطوعون أصحاء في الأربعينات والخمسينات من العُمر.



وقالت الدكتورة كلوديا ساتيزابال المشرفة على الدراسة: "إذا كان لديك نظام غذائي يحتوي على بعض أحماض أوميغا 3 الدهنية، فأنت تحمي دماغك بالفعل من معظم مؤشرات الدماغ التي تقود إلى الزهايمر والأمراض العصبية التنكسية".



وشارك في الدراسة 2183 شخصاً، وأظهرت النتائج ارتباط استهلاك أوميغا 3 بتفكير تجريدي أفضل، أو القدرة على فهم المفاهيم المعقدة بالتفكير المنطقي.



وتوجد دهون أوميغا3 بوفرة في أسماك السلمون، والمكاريل، والتونة، والسردين، وغيرها من الأسماك الدهنية.

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