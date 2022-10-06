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الخميس، 06-10-2022 03:35 م

أيهما أقوى تأثيراً على الدماغ: الأحمر أم الأخضر؟

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الوكيل الإخباري-استخدم باحثون في دراسة موجات الرنين المغناطيسي لفهم تأثير اللون الأحمر على دماغ البشر، وخلصوا إلى أنه ليس قوياً بشكل خاص من حيث قوة ذبذبات غاما التي يسببها، وأن اللونين الأحمر والأخضر ينتجان ذبذبات غاما بنفس القوة في القشرة البصرية.

وحسب دراسة الباحثين في معهد إرنست سترونغمان لعلم الأعصاب، عند تحفيز هذه المنطقة بصور قوية ومتجانسة مكانياً، تنشأ موجات الدماغ، الذبذبات بتردد معين يسمى نطاق غاما، 30-80 هرتز. لكن كل الصور لا تولد التأثير ذاته بالقدر نفسه.

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع "ميديكال إكسبريس"، وتعتبر من الدراسات القليلة على البشر لفهم الاستجابة العصبية، حيث أجريت معظم الدراسات السابقة على القردة.

وتساهم هذه النتائج في فهم كيفية ترميز القشرة البصرية البشرية المبكرة للصور، ويمكن استخدامها يوماً للمساعدة في تطوير الأطراف الاصطناعية البصرية.

وقد تحاول هذه الأطراف الاصطناعية تنشيط القشرة البصرية لإحداث تأثيرات إدراكية شبيهة بالرؤية لدى المصابين بتلف في شبكية العين.

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