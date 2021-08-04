الأطعمة المسموحة والممنوعة بعد خلع ضرس العقل

الوكيل الإخباري - يعدّ ضرس العقل آخر سنّ يظهر في الفم، إذ يظهر في العمر بين 17-25 سنة، وقد ينمو بشكل طبيعي كما هو حال بقية الأضراس الأخرى من دون أن يسبب أية مشكلات للشخص، ولكن في بعض الأحيان قد لا تنمو أضراس العقل عند بعضهم أبداً، كما أنها قد تنمو أحيانا من دون أن يكون لديها متسعٌ كافٍ لتخرج منه في الفم؛ مما يسبب مشكلة الضرس المطمور (المدفون).

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* أولاً: أطعمة يجب تجنبها

قد يؤذي تناول الأطعمة الآتية أثناء التعافي بعد عملية قلع ضرس العقل، لذلك يجب تجنب ما يأتي:

1- الشرب بالمصاصة، لأن الشفط يمكن أن يسبب حالة مؤلمة تسمى المقبس الجاف.

2- الأطعمة الحمضية، فقد تهيج موقع ضرس العقل المزال وتبطّئ من سرعة الشفاء.

3- المنتجات المعلّبة، مثل الحليب المخفوق المحلّى بمقادير كبيرة من السكر.

4- البذور التي قد تعلق في الجرح وقد تسبب التهاباً.

5- الأطعمة التي تحتاج إلى الكثير من المضغ.

6- التوابل التي تحوي على بقايا خشنة والفلفل.

7- الفشار ورقائق البطاطا المقلية (الشيبس).

8- الأطعمة الساخنة.

* ثانياً: الأطعمة التي يمكن تناولها

يمكن لمن أجرى عملية جراحة لقلع ضرس العقل أن يتناول الأطعمة الهشة والسوائل مثل:

1- الحليب المخفوق في المنزل، بحيث تقل فيه من كمية السكر، ويمكن إضافة الفواكه المخفوقة له أيضاً، فهي وجبة ستقدم للمريض المعادن والفيتامينات اللازمة للتماثل في الشفاء.

2- العصائر المعدّة منزلياً، بحيث تتضمن مزيجاً متنوعاً من الفواكه مع أليافها.

3- الخضار المهروسة، مثل القرنبيط والجزر الأبيض والجزر.

4- الفواكه المهروسة الخالية من البذور، مثل الموز.

5- المثلجات ذات السعرات والسكريات القليلة.

6- البطاطا الحلوة أو العادية المهروسة.

7- البيض المخفوق.

8- الجبنة الطرية.

9- الجيلي (الهلام).

10- الحساء.

11- اللبن.

12- الأفوكادو.

المصدر - صحتك