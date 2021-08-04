الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

تسوية الأوضاع الضريبية لـ1243 شركة ومكلفا

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية

ولي العهد: أحلى صباح مع سيدي حَسن

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الصفدي يجري مباحثات مع مسؤولين في ستوكهولم

حرائق غير مسبوقة في غابات واسعة بتركيا

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات

المياه تضبط آبارا مخالفة بوادي السير

الحواتمة يفتتح المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي 'طريق الـ 100'

الأربعاء، 04-08-2021 02:54 م

الأطعمة المسموحة والممنوعة بعد خلع ضرس العقل

349


الوكيل الإخباري - يعدّ ضرس العقل آخر سنّ يظهر في الفم، إذ يظهر في العمر بين 17-25 سنة، وقد ينمو بشكل طبيعي كما هو حال بقية الأضراس الأخرى من دون أن يسبب أية مشكلات للشخص، ولكن في بعض الأحيان قد لا تنمو أضراس العقل عند بعضهم أبداً، كما أنها قد تنمو أحيانا من دون أن يكون لديها متسعٌ كافٍ لتخرج منه في الفم؛ مما يسبب مشكلة الضرس المطمور (المدفون).

اضافة اعلان

 

* أولاً: أطعمة يجب تجنبها

 

قد يؤذي تناول الأطعمة الآتية أثناء التعافي بعد عملية قلع ضرس العقل، لذلك يجب تجنب ما يأتي:
1- الشرب بالمصاصة، لأن الشفط يمكن أن يسبب حالة مؤلمة تسمى المقبس الجاف.
2- الأطعمة الحمضية، فقد تهيج موقع ضرس العقل المزال وتبطّئ من سرعة الشفاء.
3- المنتجات المعلّبة، مثل الحليب المخفوق المحلّى بمقادير كبيرة من السكر.
4- البذور التي قد تعلق في الجرح وقد تسبب التهاباً.
5- الأطعمة التي تحتاج إلى الكثير من المضغ.
6- التوابل التي تحوي على بقايا خشنة والفلفل.
7- الفشار ورقائق البطاطا المقلية (الشيبس).
8- الأطعمة الساخنة.

 

* ثانياً: الأطعمة التي يمكن تناولها

 

يمكن لمن أجرى عملية جراحة لقلع ضرس العقل أن يتناول الأطعمة الهشة والسوائل مثل:
1- الحليب المخفوق في المنزل، بحيث تقل فيه من كمية السكر، ويمكن إضافة الفواكه المخفوقة له أيضاً، فهي وجبة ستقدم للمريض المعادن والفيتامينات اللازمة للتماثل في الشفاء.
2- العصائر المعدّة منزلياً، بحيث تتضمن مزيجاً متنوعاً من الفواكه مع أليافها.
3- الخضار المهروسة، مثل القرنبيط والجزر الأبيض والجزر.
4- الفواكه المهروسة الخالية من البذور، مثل الموز.
5- المثلجات ذات السعرات والسكريات القليلة.
6- البطاطا الحلوة أو العادية المهروسة.
7- البيض المخفوق.
8- الجبنة الطرية.
9- الجيلي (الهلام).
10- الحساء.
11- اللبن.
12- الأفوكادو.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5913311-875173737

العلاقة بين الألم والاكتئاب

2020_11_26_21_34_51_365

الكشف عن علامات مبكرة تنذر بالإصابة بسرطان المعدة

89

احتياجات الغذائية للأم والطفل أثناء الرضاعة

2019_6_12_18_57_23_242

أعراض انخفاض ضغط الدم الخطير

P8T7Voq3hS-1-750x430

علاج ارتجاع المريء أثناء النوم

tbl_articles_article_23323_1936ec992c-6ee4-4ce1-b1bd-4a93a71e176f

أضرار قلة النوم على الجسم

أخبار متعلقة
did_you_know_most_typical_french_sauces

أطعمة تحتوي على نسبة سكر مخفية تسبب أمراضا خطيرة

2021_1_1_17_34_59_174

أطعمة شائعة تؤخر الشيخوخة بحسب العلماء

133-225528-pilgrimage-food-vegetables-fruit_700x400

أطعمة يجب على الحجاج تجنبها