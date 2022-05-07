السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 01:39 م

الأمراض التي قد تسبب إفراط النوم

tbl_articles_article_24384_67c56722f3-c11a-4566-9f1a-5634eb224a8e


الوكيل الإخباري - ينام بعض الأشخاص لفترات زمنية طويلة، دون أن يعرف أن هذا الأمر يعد مؤشراً للإصابة ببعض الأمراض، لذا سنتعرف خلال الأسطر القادمة، على الأمراض التى قد تسبب فرط النوم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

اضافة اعلان

  

أوضح التقرير أن النوم لفترات زمنية طويلة يعد علامة على الإصابة بمرض ما، خاصة إذا كنت لم تقم بأي نشاط بدني، ومن أبرز الأمراض التي تكون علامة علي إصابتك بها التالي:

-الاكتئاب: نتيجة للشعور بالتوتر والقلق، يزداد فرص هروب المخ من هذا الشعور، ويتسبب في الإفراط في النوم، أي زيادة معدلاته عن المعدل الطبيعي للشخص،  وأثبتت الدراسات الطبية، أن 15% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يهربون بالنوم.

 

-أثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من النوم يعد من أسباب الإصابة بمرض السكري، وذلك في حالة زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.

-كما أشارت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الإفراط في النوم لديهم زيادة فرصة للإصابة بالسمنة أي زيادة الوزن.

-بسبب كثرة النوم يزداد فرص الشعور بالصداع الشديد،  نتيجة لتأثير الناقلات العصبية في المخ.

-ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من النوم المفرط لديهم زيادة فرص للإصابة بأمراض القلب.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
151751-الاكل-الصحى-المعتمد-على-الخضروات-والفواكه-والحبوب-والمكسرات-يطيل-العمر

ما النظام الغذائي الذي يطيل العُمر؟

اضطرابات-النوم-1

لا تتجاهلها.. 9 علامات تحذيرية من السرطان

مرض-الاطفال

التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال .. سببان غريبان وراء انتشاره عالمياً !

WhatsApp Image 2022-05-07 at 2.26.23 PM

نصائح للتخلص من الأوردة العنكبوتية

افضل انواع الخبز لمرضى السكري-رئيسية واولى

ماهي أفضل أنواع الخبز للتحكم في مستويات السكر في الدم؟

7111741-94581677

السبانخ.. فوائد عديدة تحميك من مرض مزمن

أخبار متعلقة
98832

أعراض نوبات الهلع لا تستهيني بها

الاكتئاب-تعبيرية1-800x549

ما الرابط بين الإكزيما والاكتئاب؟

fb25f5a4-0e3b-4299-a37c-44761c3afcb9

دراسة توضح فائدة المشي السريع للصحة النفسية