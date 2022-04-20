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الأربعاء، 20-04-2022 03:20 م

ما الرابط بين الإكزيما والاكتئاب؟

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الاكزيما ترتبط بزيادة خطر الاكتئاب أو القلق بنسبة 63% خاصة لدى المراهقين. وأفادت الدراسة باحتمال وجود روابط فسيولوجية بين الحالات الثلاث، من خلال الاضطرابات في الهرمونات والجهازين المناعي والعصبي.

وتعتبر الاكزيما حالة التهابية تسبب ظهور بقع من الجلد الجاف المتقشر، والمثير للحكة، ويمكن أن تتشقق.

وأجريت الدراسة في جامعة كونمينغ الصينية، وقام الباحثون بمراجعة 20 دراسة سابقة من دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بلغ مجموع المشاركين فيها 1.4 مليون شخص، لربط الأدلة ببعضها البعض.

ووفقاً لموقع مجلة "بلوس وان" الطبية، أظهرت النتائج وجود ارتباطاً بين الاكزيما وبين الاكتئاب والقلق، لكن تقدير حجم المخاطر يتباين بشكل واسع.

وقد توصلت الدراسة وفقاً للأدلة المتاحة إلى أن خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق يصل إلى 63% مع وجود حالة الاكزيما الالتهابية.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة التوتر والقلق تؤدي إلى زيادة إنتاج الجزيئات الالتهابية مثل الهيستامين، والتي بدورها تسبب الحكة، وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجلد وتفاقم الالتهاب من جديد.

من جانب آخر، أشارت إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها بأن 74% من المراهقين المصابين بالاكزيما في بريطانيا أصيبوا بمشاكل نفسية، وأدى ذلك لإصابة 66% منهم بالعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة.

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