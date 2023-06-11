الأناناس مهم لهذه الفئة !

الوكيل الإخباري- يعد الأناناس أحد الفواكه الحمضية، الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحقق الأناناس فوائد صحية للجسم وأصحاب الأمراض المزمنة بما في ذلك مرضى التهاب المفاصل.



نستعرض في التقرير التالي، فوائد الأناناس لمرضى التهاب المفاصل، وفقًا للموقع المختص بالتغذية "Eat this".



القيمة الغذائية في الأناناس

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يوفر الأناناس القيمة الغذائية التالية لكل 100 جرام من فيتامينات ومعادن مثل:



-السعرات الحرارية: 82 سعرًا حراريًا.



-الكربوهيدرات: 21.6 جرامًا.



-الألياف الغذائية: 2.3 جرام.



-السكريات: 16.3 جرامًا.



-الدهون: جرام واحد فقط.



-البروتين: جرام واحد فقط.



-فيتامين سي: 78.9 ملليجرامًا.



-المغنيسيوم:19.8 ملليجرامًا.



-المنجنيز: 1.53 جرام واحد فقط.



-حمض الفوليك: 29.7 ميكروجرامًا.



فوائد الأناناس



1-تحسين الهضم

يساعد تناول الأناناس في التخلص من عسر الهضم بعد الأطعمة، نتيجة لاحتوائه على إنزيم يعرف باسم إنزيم البروميلين، الذي يساعد على هضم العناصر الغذائية وتكسير الأطعمة خاصًة البروتينات.



2-فيتامين سي

يمتاز الأناناس باحتوائه على كميات هائلة من فيتامين سي، ما يغطي الاحتياجات اليومية للنساء والرجال من هذا الفيتامين، وهو مفيد لصحة الجلد وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين ما يزيد من نضارة البشرة، فضلًا عن تقليل فرص الشيخوخة المبكرة.



3-تعزيز المناعة

يحتوي الأناناس على فيتامين سي وإنزيم البروميلين، كلاهما مضاد للأكسدة ويعزز المناعة لمكافحة الأمراض، ما يساعد على تكسير المخاط عند الإصابة بالبرد والتخلص من السعال.



4-إنقاص الوزن

يعتبر الأناناس فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، التي تلعب دورًا رئيسًا في السيطرة على الجوع والمساعدة على الشعور بالشبع، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الأناناس كوجبة خفيفة بين الوجبات لكبح جماح الشهية وعدم الإكثار في تناول الأطعمة ما يسهم في التخلص من الدهون الزائدة.



فوائد الأناناس لمرضى التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل أحد المشكلات التي تؤدي إلى انتفاخ المفاصل وعدم الراحة والشعور بالانزعاج، إلا أن تناول مكملات البروميلين وهو الإنزيم الموجود في الأناناس، ساهمت في تخفيف آلام المفاصل الحادة على مدار 6 أسابيع كما قالت من مستويات الالتهابات لدى المصابين الذين حصلوا على تلك المكملات الفموية، بحسب نتائج دراسة أجرتها مجلة الأمراض الروماتيزمية، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الأناناس بشكل معتدل للحصول على إنزيم البروميلين وتخفيف آلام المفاصل.

الكونسلتو الطبي